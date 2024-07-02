Валерия и Пригожин улетели из России

Певица Валерия рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что улетела из России в Сербию вместе с супругом Иосифом Пригожиным.

«В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди», — написала исполнительница.

На одном из опубликованных артисткой фото звездная пара запечатлела, как гуляет по Белграду, а на другом супруги сфотографировались в местном ресторане Red Queen Belgrade. Причина отъезда знаменитостей не сообщается.

9 июня Валерия и Пригожин отметили 20-ю годовщину свадьбы. Как признавалась певица, они решили провести вечер вдвоем. Незадолго до этого супруги делились архивными кадрами со свадьбы.

Для Валерии этот брак стал третьим. Ее первым супругом стал музыкант Леонид Ярошевский, с которым она вместе переехала из Саратова в Москву. Во второй раз певица вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. В 2002 году супруги развелись, и артистка публично обвинила экс-мужа в домашнем насилии.

До брака с Валерией Пригожин был женат на Елене Соколовой. У экс-супругов двое детей: Дмитрий и Даная. А также у продюсера есть дочь Елизавета, которая родилась в его отношениях с Лейлой Фаттаховой.

Ранее внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые приехал в Россию.