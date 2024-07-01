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Звезда сериала «Ольга» объяснила, почему несколько лет не снималась в кино

Актриса Ксения Суркова взяла паузу в карьере из-за переоценки жизненных приоритетов

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Дарья Заморская

Актриса Ксения Суркова призналась в беседе с kp.ru, что делала паузу в карьере.

По словам Сурковой, в этот перерыв от работы у нее было переосмысление и переоценка жизненных приоритетов. Как отметила артистка, она набирала «новую «массу» и «актерский «жир». Тем самым она объяснила свое появление в реалити-шоу «Последний герой».

«Последний герой» — это то, что действительно меняет тебя очень сильно. Это как пауза, чтобы снова набрать эту силу, мощь и снова делиться тем, что накопилось. Надеюсь в итоге создать свой проект — мне это безумно интересно», — поделилась актриса.

Суркова добавила, что зрители точно увидят ее в кино в следующем году. В последний раз артистка снималась в 2021 году в картине «Змееносец».

Ксения Суркова наиболее известна по роли Ани Малышевой в сериале «Ольга». Она также снималась в проектах «Зайцев+1», «Временные трудности», «Закрытая школа».

В феврале Суркова рассказала, что ее главный творческий кризис произошел после 2012 года. Она объяснила, что три года достаточно плотно снималась, но затем ее перестали звать на пробы. Тогда она начала «рефлексировать» и думать о том, не плохая ли она актриса.

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