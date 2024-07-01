Егор Крид проиграл суд против Мизулиной

Одинцовский городской суд Московской области не удовлетворил иск певца Егора Крида против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«1 июля отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и Лиге безопасного интернета о признании высказываний о Егоре Булаткине (Криде) порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», — заявили в суде.

В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который сейчас рассматривается по существу. По этому делу назначена экспертиза, на время проведения которой слушания приостановлены.

В иске Крид указал, что счел одно из высказываний Мизулиной на свой счет оскорбительным и не соответствующим действительности. Мизулина в феврале 2023 года обращалась в ФАС и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе и певца. Мизулина называла исполнителя «главным скамером страны».

Ранее Егор Крид обратился к бывшим девушкам.