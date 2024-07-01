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Назначен новый суд по делу лидера группы «Пасека»

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию лидера рок-группы «Пасека» Медведкина

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Мосгорсуд назначил новое судебное заседание по делу лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Об этом сообщает ТАСС.

В суде рассмотрят апелляцию на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 4 июля.

Суд до этого вынес решение об аресте Медведкина до 8 августа.

До этого сообщалось, что основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин задержан после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга. Щельцин смог пережить нападение, он находится в больнице.

Известно, что мошенники использовали нападение на главу АНО «Цифровые платформы», чтобы выманить деньги у его бывших коллег.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в компании, где работает Щельцин, раскрыли подробности нападения.

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