Звезда «Улиц разбитых фонарей» уличил поддержавшую ВСУ Ротару во вранье

Заслуженный артист России, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин высказался о позиции певицы Софии Ротару, которая поддерживает сторону Украины на СВО. Его цитирует aif.ru.

Он уличил Ротару во вранье, напомнив ей, что некогда певица исполняла песню «Баллада о матери» на стихи поэта Андрея Дементьева. По сюжету песни, мать пришла на показ документального фильма о войне и узнала на пленке пропавшего в боях сына.

«Знаешь, какие там слова? «Мать узнала сына… и пронесся материнский крик: «Алексей, Алешенька, сынок!»... Это же ты пела! И звучала очень трогательно. Получается, ты врала что ли тогда? Это же была песня про Великую Отечественную», — обратился он к Ротару.

Теперь Селин размышляет, врала ли певица слушателям.

«Нет, ты была искренней, ты не врала. И дальше прошу тебя — с совестью поговори со своей. Ты же не врала тогда! А если ты врала — значит, ты врала миллионам», — заключил он.

5 февраля зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов предложил лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». По словам Резанова, предложение приняли на президиуме общины общим решением. Он заявил, что Ротару якобы финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российской территорией, а после начала специальной операции поддержала украинскую армию.

18 июня активисты «Ветеранов России» направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы, и сделать из здания Дворец бракосочетания.

Ранее музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов призвал оставить в покое Софию Ротару.