Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер Ершов объяснил, почему подставлял других участников «Сокровищ императора»

Блогер Ершов заявил, что подставлял других участников шоу «Сокровища императора» ради мамы

close
100%
ТНТ

Блогер, музыкант, боец ММА, участник реалити-шоу Евгений Ершов объяснил, почему подставлял других претендентов на победу на шоу «Сокровища императора». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

В шоу Ершов участвовал с мамой Еленой Михайловной и утверждает, что пошел на нечестную игру ради нее. По мнению блогера, он не делал ничего агрессивного.

«Я просто прятал банально конверты – то, что правилами не запрещено», — сказал он.

По мнению Ершова, хейтить и осуждать легко, смотря шоу с дивана.

«А тебе скажут: вот четырнадцать миллионов, вот тебе испытание. Ты будешь делать все, чтобы деньги забрать, тем более с мамой», — не сомневается он.

Он также отметил, что после шоу его мама похудела на 20 килограммов и занялась собой, потому что пример сына замотивировал ее на изменения.

«Началось движение, видно, что человек в себя новую жизнь вдохнул. Весь этот хейт, что был — мне в кайф», — говорит Ершов.

Накануне Анна Седокова приняла участие в экстремальном шоу.

Ранее блогеру Андрею Петрову заблокировали счета за неуплату налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами