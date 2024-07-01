Блогер Ершов объяснил, почему подставлял других участников «Сокровищ императора»

Блогер, музыкант, боец ММА, участник реалити-шоу Евгений Ершов объяснил, почему подставлял других претендентов на победу на шоу «Сокровища императора». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

В шоу Ершов участвовал с мамой Еленой Михайловной и утверждает, что пошел на нечестную игру ради нее. По мнению блогера, он не делал ничего агрессивного.

«Я просто прятал банально конверты – то, что правилами не запрещено», — сказал он.

По мнению Ершова, хейтить и осуждать легко, смотря шоу с дивана.

«А тебе скажут: вот четырнадцать миллионов, вот тебе испытание. Ты будешь делать все, чтобы деньги забрать, тем более с мамой», — не сомневается он.

Он также отметил, что после шоу его мама похудела на 20 килограммов и занялась собой, потому что пример сына замотивировал ее на изменения.

«Началось движение, видно, что человек в себя новую жизнь вдохнул. Весь этот хейт, что был — мне в кайф», — говорит Ершов.

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