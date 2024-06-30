Стало известно, что Канье Уэст делал в Москве

Команда бренда «Гоша Рубчинский» подтвердила «Газете.Ru» информацию о том, что рэпер Канье Уэст приехал в Москву на день рождения дизайнера. Отмечается, что американский артист отмечал день рождения Рубчинского в ресторане «Белуга» и гулял по городу.

«День рождения Гоши проходил в ресторане «Белуга», и также Йе погулял по вечерней Москве, посетил дом Гоши, встретился с родителями, с семьей и отметили день рождения, 40 лет, юбилей. Данный визит носит частный характер. Это дружеский частный визит без любых коммерческих обязательств, поэтому любые вопросы коммерческой деятельности артиста Йе мы комментировать не можем», — сообщили в команде дизайнера.

До этого о приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Ранее жену Канье Уэста осудили за боди со стрингами на прогулке с дочерьми рэпера.