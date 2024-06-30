Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Канье Уэст делал в Москве

Команда Гоши Рубчинского рассказала, что визит Канье Уэст носит частный характер

close
100%
ye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Команда бренда «Гоша Рубчинский» подтвердила «Газете.Ru» информацию о том, что рэпер Канье Уэст приехал в Москву на день рождения дизайнера. Отмечается, что американский артист отмечал день рождения Рубчинского в ресторане «Белуга» и гулял по городу.

«День рождения Гоши проходил в ресторане «Белуга», и также Йе погулял по вечерней Москве, посетил дом Гоши, встретился с родителями, с семьей и отметили день рождения, 40 лет, юбилей. Данный визит носит частный характер. Это дружеский частный визит без любых коммерческих обязательств, поэтому любые вопросы коммерческой деятельности артиста Йе мы комментировать не можем», — сообщили в команде дизайнера.

До этого о приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Ранее жену Канье Уэста осудили за боди со стрингами на прогулке с дочерьми рэпера.

Все новости на тему:
Канье Уэст в Москве
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами