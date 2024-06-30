На британском фестивале запустили надувную лодку с «беженцами»

На британском фестивале Glastonbury запустили надувную лодку с муляжами беженцев. Об этом сообщает The Guardian.
Данный перфоманс произошел во время выступления панк-группы Idles. Издание заявляет, что автором данной работы является анонимный художник, выступающий под псевдонимом Бэнкси. Отмечается, что музыканты не знали о том, что лодку запустят в толпу зрителей.
По данным The Guardian, высказывание Бэнкси связано с миграционной политикой. Сам художник пока не заявлял о своей причастности к перфомансу.
Весной 2022 года правительство Великобритании заключило с Руандой сделку по отправке мигрантов, африканская страна получила возмещение в размере £140 млн ($178 млн), но людей туда пока ни разу не выслали.
В январе 2024 года депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.
В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака назвали принятый документ «самым жестким законом, когда-либо рассматриваемым в парламенте королевства для борьбы с незаконной миграцией». Там высказали надежду на то, что закон удержит людей от опасных переправ через пролив Ла-Манш — между Британией и Францией.
Ранее Бэнкси посвятил новую работу деревьям.