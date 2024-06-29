Анна Хилькевич сменила имя дочери

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что органы опеки разрешили ей сменить имя младшей дочери Маши на Анну-Марию. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать», — сказала она.

По словам Хилькевич, Анне-Марии нравится и идет новое имя.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. Они женаты почти девять лет. У пары две дочери: Арианне восемь лет, а Марии в конце августа исполнится шесть.

Звезда «Универа» объясняла, что ей важно решить все бюрократические вопросы до того, как девочка пойдет в школу. Знаменитость поясняла, что дочь сама захотела сменить имя.

«Еще есть такой фактор: она творческая и необычная девочка и я думаю, что имя Анна-Мария ей очень в жизни пригодится. Оно редкое и может быть красивым творческим псевдонимом», — отмечала актриса.

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