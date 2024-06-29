Люся Чеботина пожелала выпускникам влюбиться и создать семью

Певица Люся Чеботина после выступления на празднике выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» пожелала вчерашним школьникам создавать семьи. Ее цитирует 5-tv.ru.

Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой, которую школьники могут увидеть воочию и запомнят на всю оставшуюся жизнь.

«Сделайте правильный выбор в сторону молодости и наслаждайтесь каждым днем, каждой секундой, друзьями, семьей. Тем более, год семьи, поэтому влюбляйтесь, потому что сейчас в вашем возрасте можно так влюбиться, что получится создать прекрасную семью», — обратилась она к выпускникам, пожелав им удачи при поступлении.

Накануне в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в 20-й раз прошел праздник выпускников «Алые паруса». Ведущими шоу были Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. На концерте выступили в том числе IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Мот. Выход каждого исполнителя сопровождали артисты балета «Тодес» и воздушные гимнасты.

В финале шоу по Неве прошел бриг «Россия» с парусами алого цвета.

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