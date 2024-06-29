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Исполнитель хита Butterfly в последние месяцы жизни был бездомным

В последние месяцы жизни солист Crazy Town Бинзер жил в палатке в парке

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Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Фронтмен американской группы Crazy Town Сет Бинзер, известный исполнением хита Butterfly, в последние месяцы жизни был бездомным. Об этом в беседе с TMZ сообщил его друг и коуч по трезвости Тим Райан.

По словам Райана, Бинзер жил в палатке в лос-анджелесском парке Макартура после того, как снова сорвался и начал принимать наркотики. При этом, добавил коуч, за несколько дней до трагического финала Тим собирался отправиться в Лос-Анджелес, чтобы вернуть Бинзера в реабилитационный центр.

Райан уверен, что нездоровый образ жизни исполнитель вел из-за давления шоу-бизнеса. Однако, отметил он, артист всегда старался помогать тем, кто также борется за трезвость, забывая о себе.

О том, что Бинзера не стало, СМИ сообщили 25 июня.

Песня Butterfly группы Crazy Town была выпущена в ноябре 2000 года. Она заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Сет Бинзер также исполнил роли в ряде фильмов и сериалов, в том числе «Клиффорд» и «Охотники за акулами».

Ранее певицу Ариану Гранде раскритиковали за симпатию к маньяку.

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