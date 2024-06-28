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Кологривый разгромил студию Павла Воли

Актер Никита Кологривый устроил скандал на «Шоу Воли» по просьбе ведущих

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Никита Кологривый устроил скандал на «Шоу Воли» по просьбе комика Ильи Соболева. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

«В эту же секунду Никита дал отпор Соболеву, перевернул стол Павла Воли со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию», — рассказали изданию.

Комик Павел Воля отметил на шоу, что в личной беседе Кологривый показался ему «каким-то нормальным». Выпуск со звездой «Слова пацана» выйдет 30 июня.

Недавно сообщалось, что Кологривый вышел из себя во время одного из своих интервью, накричав на съемочную команду из-за неподписанного его именем стула. Он также рассказал, что его не взяли после кастинга в проект «Полупановы», поскольку создатели посчитали, что у Кологривого недеревенское лицо.

«У меня недеревенское лицо, а? Посмотри мне в глаза, я деревня есть», — закричал актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что документальный фильм о сериале «Слова пацана» выйдет в июле.

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