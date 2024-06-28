Клип Моргенштерна могут запретить из-за сцен сексуального характера в храме

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры, потребовавшей признать запрещенным к распространению на территории России клип Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Новая Волна». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

В музыкальном ролике, считает прокуратура, прослеживается «неуважение к обрядам и правилам церкви и демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма». По данным ведомства, музыкант своим клипом искажает представление несовершеннолетних о ценностях религии.

Премьера клипа «Новая Волна» состоялась в 2021 году. В нем Моргенштерн предстал в образе папы Римского. По сюжету якобы папа Римский собирает верующих на богослужение во время апокалипсиса. Однако священник (DJ Smash) дает ему таблетку, после которой в храме начинается массовая вечеринка. В ролике показано, как рэпер раздевается в стенах церкви, прихожане целуются и проч.

В 2022 году Моргенштерна оштрафовали по делу о пропаганде наркотиков. Причиной стал клип «Новая волна» в том числе.

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