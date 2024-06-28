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Успенская подала в суд на Киркорова из-за интервью

Певица Любовь Успенская подала иск против Киркорова о защите чести и достоинства

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы рассмотрит иск о защите чести и достоинства Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Дата заседания еще не назначена. Отмечается, что причиной искового заявления стало интервью певца под заголовком «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе». Успенская требует от Киркорова компенсацию морального вреда.

14 июня Басманный районный суд Москвы вернул Успенской иск против Киркорова, поскольку певица ошиблась с подсудностью. Она требовала от исполнителя 10 млн рублей из-за интервью, в котором Киркоров заявил, что исполнительница «клянчила шмотки» у него. Сейчас Успенская обратилась в верный суд, иск приняли к производству.

Также в замоскворецком суде Москвы параллельно идет судебное разбирательство по иску Киркорова к Успенской. Причиной стало интервью артистки под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз». Киркоров просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в видеоматериале, в котором певица назвала его женоненавистником. Он также требует 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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