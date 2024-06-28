Мать блогера Ершова попала в больницу после участия в шоу «Сокровища императора»

Участник шоу «Сокровища императора» блогер Евгений Ершов, участвовавший в проекте с мамой Еленой Михайловной Путылиной, рассказал о ее болезни. Об этом сообщает Voice.

Ершов заявил, что после проекта женщина похудела на 18 килограммов и перенесла операцию.

«У нее камень в желчном оказался большой. Мы начали заниматься ее здоровьем. А до проекта она не хотела этим заниматься, я просил, предлагал», — говорит блогер.

Блогер также признался, что на съемках бывал груб с матерью, чтобы не давать ей жалеть себя. Сейчас мама благодарит его за то, что не позволял ей расслабляться.

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