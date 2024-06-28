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Уехавшего на СВО мужа Блиновской объявили в розыск

Блогера Блиновского объявили в розыск по статье об уклонении от налогов

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МВД РФ

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, блогера Алексея Блиновского объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

В базе уточняется, что он разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

Уехавший на СВО после возбуждения уголовного дела против жены блогер, по информации Telegram-канала Mash, объявлен в розыск из-за уголовного дела по статье о неуплате налогов.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская — в материале «Газеты.Ru».

Накануне стало известно, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой. Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев пояснил, что Блиновский с мая воюет в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

«Нас перевели в один день», — сказал юрист.

Ранее у Майкла Джексона нашли долг в полмиллиарда долларов.

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