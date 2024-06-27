Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Петров сыграл в комедии братьев-близнецов

Актер Петров сыграл в комедии братьев-близнецов из России и Мексики

close
100%
Телеканал ТНТ

Состоялась премьера тизера нового приключенческого комедийного фильма под названием «Василий». В картине главные роли братьев Коли и Васи исполнил актер Александр Петров, пишет РБК.

По информации пресс-службы кинокомпании Art Pictures Studio, фильм выйдет в широкий прокат 23 января 2025 года.

Сюжет фильма разворачивается между Россией и Мексикой. Вася, обычный парень и учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, решает навестить своего брата-близнеца Колю, который живет за границей. Впервые отправляясь в Мексику, Вася не подозревает, что его брат собирается скрыться от мексиканского наркокартеля на исторической родине, оставив Васю вместо себя.

Согласно синопсису, Васе предстоит применить свои знания по ОБЖ на практике, сталкиваясь как с местными бандитами, так и с ревнивой мексиканской красавицей по имени Бонита. Близнецам предстоит не только узнать друг друга заново, но и найти свою любовь и свою семью.

В фильме также сыграли Гильермо Кинтанилья, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Раиса Рязанова и мексиканская актриса Барбара Де Рехиль,

Режиссером приключенческой комедии стал Дмитрий Литвиненко, до этого работавший над проектами «Елки новые» и «Елки последние», а также сериалjv «Совершенно летние».
Сценарий написали Андрей Золотарев и Юлия Савенкова.

Режиссер отметил: «Два Петровых всегда лучше, чем один Петров», добавив, что выбор актера для главных ролей был обоснованным и что он блестяще справился с перевоплощениями в различных персонажей фильма.

Ранее актриса Ирина Безрукова оценила работу Александра Петрова в фильме «Декабрь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами