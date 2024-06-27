Александр Петров сыграл в комедии братьев-близнецов

Состоялась премьера тизера нового приключенческого комедийного фильма под названием «Василий». В картине главные роли братьев Коли и Васи исполнил актер Александр Петров, пишет РБК.

По информации пресс-службы кинокомпании Art Pictures Studio, фильм выйдет в широкий прокат 23 января 2025 года.

Сюжет фильма разворачивается между Россией и Мексикой. Вася, обычный парень и учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, решает навестить своего брата-близнеца Колю, который живет за границей. Впервые отправляясь в Мексику, Вася не подозревает, что его брат собирается скрыться от мексиканского наркокартеля на исторической родине, оставив Васю вместо себя.

Согласно синопсису, Васе предстоит применить свои знания по ОБЖ на практике, сталкиваясь как с местными бандитами, так и с ревнивой мексиканской красавицей по имени Бонита. Близнецам предстоит не только узнать друг друга заново, но и найти свою любовь и свою семью.

В фильме также сыграли Гильермо Кинтанилья, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Раиса Рязанова и мексиканская актриса Барбара Де Рехиль,

Режиссером приключенческой комедии стал Дмитрий Литвиненко, до этого работавший над проектами «Елки новые» и «Елки последние», а также сериалjv «Совершенно летние».

Сценарий написали Андрей Золотарев и Юлия Савенкова.

Режиссер отметил: «Два Петровых всегда лучше, чем один Петров», добавив, что выбор актера для главных ролей был обоснованным и что он блестяще справился с перевоплощениями в различных персонажей фильма.

Ранее актриса Ирина Безрукова оценила работу Александра Петрова в фильме «Декабрь».