Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван гонорар магистра программы «Что? Где? Когда?» Александра Друзя за корпоративы

Гонорар магистра «Что? Где? Когда?» Друзя за корпоративы составил 1 млн рублей

close
100%
Global Look Press

Участник и магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь регулярно проводит частные корпоративы. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на агентство, представляющее услуги участника интеллектуальных игр.

По данным издания, график Друзя расписан на 3–4 месяца вперед, но иногда есть и свободные даты. Магистр ведет либо фирменную игру «Что? Где? Когда?», либо похожую игру без использования бренда. За четырехчасовую сессию мужчина получает миллион рублей. Обычно магистр ведет около 6–7 команд одновременно.

«Обязательное условие: welcome — ИГРА — банкет/гала-ужин — только такой порядок. Площадка любая удобная, подходящая для комфортного размещения команд за столами и зрителей. Главное условие: еда за одними столами (лучше в другом зале), игра за другими столами», — рассказали в агентстве.

Как отмечают «Страсти», организаторам также доплачивают 250 тысяч рублей за создание концепции, а также учитывают затраты по райдеру.

В райдер Друзя входит перелет из Санкт-Петербурга, отель, питание, местный транспорт, наполнение гримерной комнаты, технический райдер.

Ранее продюсер рассказал о высоких гонорарах Игоря Николаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами