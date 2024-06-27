Назван гонорар магистра программы «Что? Где? Когда?» Александра Друзя за корпоративы

Участник и магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь регулярно проводит частные корпоративы. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на агентство, представляющее услуги участника интеллектуальных игр.

По данным издания, график Друзя расписан на 3–4 месяца вперед, но иногда есть и свободные даты. Магистр ведет либо фирменную игру «Что? Где? Когда?», либо похожую игру без использования бренда. За четырехчасовую сессию мужчина получает миллион рублей. Обычно магистр ведет около 6–7 команд одновременно.

«Обязательное условие: welcome — ИГРА — банкет/гала-ужин — только такой порядок. Площадка любая удобная, подходящая для комфортного размещения команд за столами и зрителей. Главное условие: еда за одними столами (лучше в другом зале), игра за другими столами», — рассказали в агентстве.

Как отмечают «Страсти», организаторам также доплачивают 250 тысяч рублей за создание концепции, а также учитывают затраты по райдеру.

В райдер Друзя входит перелет из Санкт-Петербурга, отель, питание, местный транспорт, наполнение гримерной комнаты, технический райдер.

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