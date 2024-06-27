Екатерина Варнава рассказала о своем бытовом алкоголизме

Актриса и юмористка Екатерина Варнава призналась в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева, что недавно выбралась из тяжелого периода.

Варнава рассказала, что в непростое время перестала принимать антидепрессанты, заменив их алкоголем, чтобы избавиться от стресса. Артистка выпивала вино каждый день.

«Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — поделилась комикесса.

По словам Варнавы, в какой-то момент она поняла, что спиртное пагубно влияет на ее жизнь. Актриса отказалась от алкоголя. Она уточнила, что у нее даже нет желания выпивать.

Варнава уточнила, что из непростого периода ей помогли выбраться профессиональная помощь психолога и работа. Артистка начала активно работать в театре.

В подкасте Варнава также призналась, что продала квартиру в Москве. Комикесса опровергла, что у нее есть недвижимость в Москве, Дубае, на Кипре.

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