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Звезда «Все будет хорошо» объяснил, почему его реже зовут сниматься

Актер Журавлев объяснил, что его не зовут в сериалы из-за возраста

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Анатолий Журавлев, недавно отметивший 60-летие, объяснил, почему его реже зовут сниматься. Интервью с артистом публикует 5-tv.ru.

Актер сыграл более чем в 80 проектах. Знаковым для артиста стал фильм «Все будет хорошо» Дмитрия Астрахана, где Журавлев предстал в роли десантника Коли. Сейчас, признается он, предложений стало меньше.

«Я задаю себе вопрос: с чем это связано? Может быть, с возрастом? Я сейчас смотрю в кино, сериалы все-таки действительно очень много используют и приглашают молодых ребят», — предполагает артист.

Сейчас Журавлев играет в театре и выступает на мероприятиях. Он поддерживает хорошую физическую форму и готов к пробам.

«Если ты не работаешь конкретно в кадре, в театре, но ты в тонусе, ты готов, если тебе позвонят и говорят: «А у вас проба завтра». И ты готов к этой пробе. А если до этого сидел такой грустный, ты можешь и не собраться за несколько дней, чтобы подготовить себя», — говорит Журавлев.

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