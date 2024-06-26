Умер поэт Бахыт Кенжеев

Известный поэт Бахыт Кенжеев ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в социальных сетях.

«Глубоко скорбим в связи со скоропостижной кончиной мастера слова, нашего выдающегося соотечественника и современника Бахыта Кенжеева», — говорится в сообщении.

Кенжеев умер в ночь на 26 июня в больнице в Нью-Йорке после тяжелой болезни.

Кенжеев родился в Чимкенте (Шымкент) в Казахской ССР. В качестве поэта он дебютировал в 1977 году в коллективном сборнике «Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ». Также публиковался в «Комсомольской правде», «Юности», «Московском комсомольце», состоял в поэтической группе «Московское время», но первая книга его стихов вышла в США в 1984 году. Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский и шведский языки.

В 1982 году он эмигрировал в Канаду, с 2006 года жил в Нью-Йорке.

25 июня в Москве скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов.

В этот же день фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер, известный исполнением хита Butterfly, скончался в возрасте 49 лет.

Ранее умер звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд.