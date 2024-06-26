Официальный голос Тора рассказал об озвучке фильмов в условиях санкций

«Официальный голос» героя фильмов Marvel Тора в России Иван Жарков рассказал об озвучке фильмов в условиях санкций. Интервью с артистом опубликовало издание 59.ru.

По словам Жаркова, дубляж санкции изменили мало — процесс остался тем же, и запись проходить официально.

«Точно так же: студия, приходит заказчик с фильмом, ему предоставляют режиссера, переводчиков. То есть заказчик приносит текст, его переводят, укладывают, а режиссер подбирает артистов, все садятся в студию и пишут его точно так же», — рассказал он.

Откуда привозят фильмы, которые официально не должны быть показаны в России и как копии попадают в кинотеатры — Жарков не знает и признает, что этот механизм нелегальный и зависит от тех, кто получает копию от официальных источников и продает в Россию.

Артиста при этом расстраивает качество «пиратских» фильмов, попадающих в российские кинотеатры — так, он остался разочарован просмотром сиквела фильма «Дюна». Ситуацию он сравнил с подпольными видеосалонами девяностых, где из-за многократной перезаписи кассет страдало изображение.

Накануне российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. провел исследование рынка неофициальных студий озвучки, чьи переводы используются в том числе нелегальными распространителями видеоконтента.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что санкции Евросоюза (ЕС) против артистов Shaman, Полины Гагариной и Ивана Охлобыстина выглядят безобразно.