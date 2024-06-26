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Пелагея появилась на публике с дочкой на фоне скандала с Телегиным

Певица Пелагея с дочерью посетили премьеру фильма «Мой любимый чемпион»

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Певица Пелагея появилась на публике с дочерью на фоне скандала с бывшим мужем — хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом сообщает Voice.

Вместе с Таисией Пелагея 25 июня посетила премьеру семейного приключенческого фильма «Мой любимый чемпион» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Главная героиня фильма «Мой любимый чемпион» — 13-летняя девочка, которая дружит с конем Джонатаном. Сверстники и мама не понимают Сашу — конь, по мнению родительницы, напоминает девочке об отце и лишний в семье. Поддерживает ее только бабушка, которая верит, что конь приведет Сашу к новым победам.

В конце мая Пелагея не смогла отправить дочь на отдых в Турцию с бабушкой — при прохождении таможни выяснилось, что Телегин запретил Таисии покидать Россию. Кадры с плачущей девочкой, заснятые Пелагеей, стали предметом обсуждения среди поклонников певицы и звезд.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась, что «нажрала» лишние килограммы.

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