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Азиза была в эпицентре теракта в Дербенте

Певица Азиза находилась на соседней улице во время теракта в Дербенте

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза сообщила, что была на соседней улице во время теракта в Дербенте. Ее слова передает mk.ru.

«Я уже нахожусь в Москве. Вчера поздно вечером прилетели», — отметила исполнительница.

Азиза планировала выступить на патриотической акции в Дагестане. Она репетировала свой номер на открытой площадке в Дербенте, которая находилась неподалеку от места теракта, когда услышала выстрелы. Потом артистку отвели в безопасное место, где она находилась до тех пор, пока не завершилась контртеррористическая операция. Сам концерт отменили.

В июне в Дагестане произошла серия терактов: нападения на православный храм и синагогу в Дербенте, а также обстрел поста ДПС в Махачкале. Среди участников терактов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

В республике объявлен трехдневный траур. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Недавно сообщалось, что предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил своим родственникам задолженность по кредиту в размере около 70 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что против Шахназарова возбудили уголовное дело на Украине.

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