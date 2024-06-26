Дибров ответил на обвинения, что «молодится»

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг в беседе с Voice, что пытается «молодиться» с помощью пластики.

Дибров уверил, что ничего не делает со своей внешностью. По словам артиста, он со смехом читает негативные комментарии в интернете в свой адрес.

«Пишут: «Дибров молодится!» Товарищи, наверное, они думают, что моя седина — это мелирование? А мои морщины специальные? Может быть, старость сейчас и в моде», — отметил телеведущий.

В мае Дибров заявил, что у него нет дополнительных доходов. Он уверил, что у него нет ни бизнеса, ни недвижимости.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

В июне Дибров опроверг, что лишился большей части заработка после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий заявил, что не потерял «ни копейки» после того, как покинул проект.

В январе 2024 года Дибров стал ведущим шоу «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой. Шоумен назвал артистку своим соратником и коллегой.

Ранее Дмитрий Дибров мог стать ведущим реалити-шоу «Дом».