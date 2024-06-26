Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дибров ответил на обвинения, что «молодится»

Телеведущий Дибров опроверг, что делал пластику для омоложения

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг в беседе с Voice, что пытается «молодиться» с помощью пластики.

Дибров уверил, что ничего не делает со своей внешностью. По словам артиста, он со смехом читает негативные комментарии в интернете в свой адрес.

«Пишут: «Дибров молодится!» Товарищи, наверное, они думают, что моя седина — это мелирование? А мои морщины специальные? Может быть, старость сейчас и в моде», — отметил телеведущий.

В мае Дибров заявил, что у него нет дополнительных доходов. Он уверил, что у него нет ни бизнеса, ни недвижимости.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

В июне Дибров опроверг, что лишился большей части заработка после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий заявил, что не потерял «ни копейки» после того, как покинул проект.

В январе 2024 года Дибров стал ведущим шоу «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой. Шоумен назвал артистку своим соратником и коллегой.

Ранее Дмитрий Дибров мог стать ведущим реалити-шоу «Дом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами