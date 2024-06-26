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Захар Прилепин будет учить студентов МГУ «мягкой силе»

«Ъ»: Прилепин подготовит в МГУ специалистов по информационным и гибридным войнам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Факультет политологии МГУ представит 25 июня обновленную магистерскую программу «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны», в которой примет участие писатель и политик Захар Прилепин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Эта магистерская программа существует в МГУ с 2022 года. Ранее ею руководил политолог Андрей Манойло.

На открытии мероприятия Прилепин заявил, что все люди, переживающие о будущем России, поднимают ряд вопросов, требующих немедленного решения, в связи с этим был создан «институт «мягкой силы»».

По мнению писателя, перед теми, кто занимался российской «мягкой силой» в предыдущие 30 лет, стояли «радикально иные задачи», а именно — сформировать имидж благополучия с партнерами из Запада. Прилепин отметил, что сегодня требуется «мягкая сила» противоположная этому.

Политик добавил, что помочь факультету политологии МГУ могли бы военные корреспонденты, литераторы патриотической направленности и политологи, которые есть в его команде.

Руководитель специальных проектов Захара Прилепина Максим Ананьев рассказал, что писатель будет преподавать и очно, и заочно, а о других лекторах можно будет говорить после составления учебного плана. Предполагается, что представители этой команды будут читать курсы и для студентов других программ.

Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица назвал роман Прилепина «Обитель» одним из лучших в мире.

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