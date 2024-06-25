Самойлова о критике Инстасамки в адрес родителей-блогеров: «Ей стоило начать с себя»

Блогерша и модель Оксана Самойлова заявила в беседе с ROCKET MAG, что рэперше Инстасамке (Дарье Зотеевой) стоит подумать, «какой урон она наносит детской психике».

Таким образом Самойлова прокомментировала критику Инстасамки в адрес родителей-блогеров, в частности Дениса Кукояки, который снимает ребенка в своих влогах. По мнению артистки, блогер использует свою дочь Василису в плане заработка.

«Ее треки не про бабочки-цветочки, начнем с этого. Их слушают, в первую очередь, дети. Поэтому, если она настолько беспокоится о психике детей, ей нужно начать с себя и своего творчества», — рассказала модель.

При этом Самойлова не исключила, что в словах Зотеевой есть доля правды. По мнению модели, есть очень тонкая грань между тем, когда родители заставляют сниматься в блогах и когда малыши сами хотят этим заниматься.

«Если эта грань никак не нарушается, то почему бы и нет? Люди транслируют свою жизнь, свой образ жизни. Ты же не можешь вычеркнуть из него своего ребенка», — поделилась блогерша.

Ранее Стас Ярушин заявил, что не зол на Инстасамку из-за суда.