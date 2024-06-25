Адвокат певца Шарлота опроверг слухи об освобождении артиста

Адвокат Алексей Лапузин, представляющий интересы певца Шарлота, заявил, что к его соцсетям могли получить доступ посторонние люди. Так в разговоре с «Газетой.Ru» защитник прокомментировал анонс нового гастрольного тура Шарлота, опубликованный на странице артиста. По словам Лапузина, артист не освобожден из-под ареста, как предполагали его поклонники в комментариях.

«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — сказал Лапузин.

25 июня в соцсетях Шарлота появился анонс его тура с 1 по 12 июля — в Самаре, Тольятти, Саратове, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани.

«Тот, кем я ухожу, — забудут. Тот, кем я вернусь, — запомнят. Возвращаюсь из мертвого дома к земле, на которой рожден», — написано на странице артиста.

Отец музыканта заявил Telegram-каналу Baza, что не понимает, откуда взялись эти сообщения. По его словам, он недавно посещал сына в СИЗО.

В мае против Шарлота возбудили пятое уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Причиной этого могла стать публикация Шарлота, в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории. Шарлота также обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. С ноября 2023 года он находится под арестом.

Ранее стало известно, что Шарлоту может грозить шесть лет колонии.