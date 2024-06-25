Стала известна возможная стоимость квартиры Земфиры в Москве

Московская квартира певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) может стоить около 60 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».

Жилье Земфиры в Москве находится в сталинском доме на Фрунзенской набережной. Двухкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров расположена на шестом этаже.

По данным «Страстей», в сети появилось объявление о продаже аналогичного жилья в том же доме, но на третьем этаже. Его стоимость составляет 60 миллионов рублей. Как отмечает издание, квартира артистки может стоить приблизительно столько же.

После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождения дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

24 июня Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал кадр с Земфирой, якобы садящейся в машину напротив городской поликлиники в центре Москвы. Отмечалось, что артистка прилетела в столицу ради лечения зубов. Ее якобы узнали посетители поликлиники и сделали несколько снимков.

В тот же день стало известно, что данная фотография с Земфирой была сделана в 2018 году.

Ранее Барецкий анонсировал концерт Земфиры в России.