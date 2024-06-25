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Лещенко рассказал, как служил в Германии с Элвисом Пресли

Певец Лещенко вспомнил, что служил в Германии одновременно с Элвисом Пресли

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Из личного архива Льва Лещенко

Певец Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в его биографии есть история, которая связана с Элвисом Пресли.

«Я служил в Германии — сначала в танковых войсках, а затем в ансамбле песни и пляски. Мы очень много ездили с концертами по ГДР. В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине — на той стороне за Бранденбургскими воротами — проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962-1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й», — вспомнил исполнитель.

Лещенко подчеркнул, что американский певец служил не как обычные солдаты, живя в казарме, а снимал дом. В тот момент, заявил Лещенко, он как раз увлекался рок-н-роллом — слушал Билла Хейли, Пола Анку и Элвиса Пресли в том числе. Ему не удалось встретиться с мировой знаменитостью тогда. Однако Лещенко порассуждал, что он мог спросить у Пресли, если бы все-таки увидел его.

«Может, спросил бы у него: «Элвис, а у тебя есть нота фа или соль там наверху?» Шучу, конечно. Но если бы встретились, просто порадовались бы. Я бы напел ему: «Бам-бам-балам-бам-балам-бам-бам, тутти-фрутти», а он вряд ли бы спел что-то из моего репертуара», — заявил он.

Полное интервью с Львом Лещенко читайте здесь.

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