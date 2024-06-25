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В России покажут испанскую комедию с актером из «Элиты»

Испанский фильм «Отчаянные наследники» выйдет в российский прокат 4 июля

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Кинопрокатная компания «Про:взгляд»

Авантюрная комедия «Отчаянные наследники» выйдет в российский прокат 4 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в кинопрокатной компании Про:взгляд.

«Мне было интересно посмотреть, как черствое семейство аристократов за один уикенд от ненависти может найти новый путь друг к другу, — все благодаря уроку преданной няни», — отметила режиссер Хуана Масиас.

Она заявила, что «Отчаянные наследники» рассказывают о том, как семья может разрушить или спасти нашу жизнь.

В центре сюжета фильма богатое каталонское семейство Гайардо, которое съезжается в родовое поместье на прощание с вырастившей их няней. Семья отказывается выполнить просьбу женщины в завещании, после чего каждый из наследников получает секретное письмо, в котором раскрывается неприглядная правда о главных героях.

Премьера фильма состоялась в 2023 году. Съемки картины проходили в Барселоне и окрестностях. В актерский состав вошли Инма Куэста (дважды номинантка на премию Гойя), Диего Мартин («Три метра над уровнем неба», сериал Netflix «Элита»), Сара Саламо, Альфонсо Бассаве («8 свиданий», сериал «Гранд отель») и другие.

Ранее франшиза «Шрека» пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле.

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