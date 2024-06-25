Сын Газманова собирается стать депутатом

Певец Родион Газманов, сын патриотического исполнителя Олега Газманова, сообщил в Telegram-канале о решении баллотироваться в Мосгордуму от партии «Единая Россия».

«Сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Московской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №39», — уточнил исполнитель.

Газманов считает, что «прекрасно понимает», какую помощь может оказать жителям округа. Он заявил, что будет поддерживать талантливую московскую молодежь, помогать ветеранам и пожилым людям, а также заниматься вопросами по развитию патриотического воспитания и волонтерского движения.

В комментариях интернет-пользователи пожелали Газманову-младшему удачи.

Родион и Олег Газмановы внесены в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля». Газманов-младший также регулярно дает концерты в Донбассе.

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