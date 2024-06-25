ФНС России заблокировала счета рэпера Soda Luv из-за долга

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета рэпера Владислава Терентюка, более известного под псевдонимом Soda Luv. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало то, что налоговики на протяжении нескольких месяцев требовали от Терентюка оплату по ИП, однако он не выполнил обязательство перед ФНС. Размер задолженности составил 129 тыс. рублей. Сейчас банк приостановил все операции по счету Soda Luv по требованию налоговой службы.

Soda Luv — российский рэпер, которого журнал GQ номинировал на две награды — «Men of the Year 2021» и «Открытие года». Однако впоследствии издание исключило артиста из списков, поскольку его обвинили в домогательствах в отношении 15-летней девочки. Сам музыкант отрицал все обвинения, называя сообщения «фейковыми».

В 2021 году Терентюк также рассказывал, что до того, как стал популярным в качестве музыкального исполнителя, он работал в вебкаме. Это случилось после того, как в сети опубликовали скриншоты эротического характера со стрима Soda Luv, на которых он запечатлен полуобнаженным в комнате с девушкой.

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