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Снимок с Земфирой в России оказался фейком

Фото с вероятным визитом певицы Земфиры в Москву оказалось от 2018 года

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Alexei Pantsikov/Global Look Press

Снимок с якобы недавним визитом Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в Москву оказался фейком. Об этом сообщает издание «Страсти».

По его данным, фотография с Земфирой была сделана несколько лет назад. Автором фото является корреспондент «Экспресс газеты» — он запечатлел артистку еще в 2018 году рядом с ее подъездом.

24 июня Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал кадр с Земфирой, якобы садящейся в машину напротив городской поликлиники в центре Москвы.

Отмечалось, что артистка прилетела в столицу ради лечения зубов. Ее якобы узнали посетители поликлиники и сделали несколько снимков. В администрации медучреждения отказались подтверждать визит Земфиры, ссылаясь на врачебную тайну.

После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождения дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства — Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

Ранее Земфира поблагодарила польских слушателей за помощь России.

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