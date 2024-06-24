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Звезду «Кухни» заподозрили в изменах супруге Татьяне Арнтгольц

Мужа Арнтгольц Богатырева заметили в компании незнакомой девушки в клубе

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marchi25/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезду «Кухни» Марка Богатырева засняли в компании неизвестной блондинки в баре. Видео с мужчиной опубликовал телеканал НТВ.

В ролике супруг актрисы Татьяны Арнтгольц танцевал с девушкой, гладил ее по бедрам и обнимал. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Издание отмечает, что актер гулял в баре без обручального кольца.

Богатырев и Арнтгольц поженились в 2020 году, торжество прошло в Москве в кругу самых близких людей пары. В феврале 2021 года у пары родился сын. Актер признавался, что считает судьбоносной встречу с Татьяной. Супруги мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».

12 июня певица Катя Лель рассказывала, что ее бывший муж Игорь Кузнецов «всех домогался». Однажды знаменитость увидела интимное видео с экс-супругом и другой девушкой в клубе. Артистка также замечала, как Кузнецов ворковал с другими женщинами по телефону.

Ранее Погребняк призналась, что участвовала в забеге на шестом месяце беременности.

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