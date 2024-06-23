Блогерша Helen Yes выйдет замуж

Блогерша Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, помолвлена с бизнесменом Павлом Шевченко. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Шевченко сделал предложение руки и сердца в гастрономическом театре в окружении друзей и близких. На вечере предприниматель показал ролик, в котором рассказал историю любви с блогершей.

«Я встретил тебя, у нас было минут 30 диалога ни о чем, но этот диалог зацепил, и я точно понял, что я хочу знать тебя лучше и пообщаться гораздо больше. Я никогда не хотел отношений, а в этот день захотел, причем очень сильно», — говорил бизнесмен в видео.

После видеомонолога Шевченко вышел в зал с букетом роз. Он опустился перед блогершей на колено и преподнес коробку с кольцом. Сажина согласилась на предложение.

Для Helen Yes этот брак станет вторым. Первым ее мужем был Павел Сажин. В их браке родились дочери Милана и Алина.

В сентябре 2023 года Сажина отпраздновала день рождения за 15 миллионов рублей. Она устроила вечеринку в стиле Барби. На мероприятии выступили такие звезды, как Дима Билан, Люся Чеботина, Настя Крайнова, Анастасия Годунова.

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