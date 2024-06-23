Племянница Ефремова сообщила о побоях от мужа и похищении ребенка в Италии

Племянница Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что нуждается в помощи в Италии.

Ефремова рассказала, что ее муж-итальянец Алессандро Сини избил ее и издевался над их общим восьмилетним сыном Арсением. Она показала кадры, на которых продемонстрировала синяки и ссадины на лице и других частях тела. Артистка заявила, что Сини разбил ей голову и похитил ребенка. По словам актрисы, она несколько лет терпела домашнее насилие от супруга.

Сейчас Ефремова находится одна в чужой стране и просит помощи. Она намерена обратиться в полицию.

«Муж разбил мне голову об пол. Алессандро Сини, родившийся в Марино, гражданин Италии. Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребенка — сына Арсения Ефремова», — сообщила артистка.

К своему видеообращению Ефремова добавила портреты княгини Ольги и хештеги «русская женщина и ребенок в большой опасности», «домашнее насилие» и другие.

В комментариях актриса Алена Хмельницкая поинтересовалась у коллеги, «что за ужас» с ней происходит. Правозащитница Алена Попова (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что написала личное сообщение Ефремовой.

Ранее экс-адвокат Ефремова рассказал о тяжелом восстановлении после ранения в зоне СВО.