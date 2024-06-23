Подруга героя мема про борщ Литвинкова предположила, чем мог отравиться блогер

Герой мема «борщ с капустой, но не красный» Никита Литвинков мог отравиться препаратами для лечения биполярных расстройств. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая блогера Алена, комментируя новости о его госпитализации. По словам девушки, Литвинков наркотики не употреблял.

«Когда он вернулся из Таиланда, мы с ним переписывались дня два, потом перестали. Потом я заметила, что он ничего не выкладывает на страничке, хотя до этого публиковал много фотографий. Ужас, конечно, не дай Бог [в тяжелом состоянии]. Он, по-моему, не наркоман, наркотики не употреблял. Он там выкладывал же сам свой диагноз: феназепам и все такое пьет. Может быть этими таблетками и передозировка. На фоне нервного расстройства, вот такие таблетки и алкоголь. Но опять же, если бы он был в больнице, скорее всего тоже выходил бы на связь. Может, конечно, что-то серьезное или телефон не разрешили в больницу», — сказала Алена.

О том, что Никиту Литвинкова экстренно госпитализировали в Подмосковье, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, блогер находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него могла произойти передозировка наркотиками.

16 июня Литвинков опубликовал в своих социальных сетях заключение врача-невролога, где ему поставили диагноз «биполярное расстройство» и выписали большое количество препаратов.

В мае Литвинков оказался в миграционной тюрьме в Таиланде. Знакомые Никиты сообщили, что мужчина был задержан из-за просроченной на 150 дней визы. По их словам, он якобы оформил тайские водительские права, думая, что таким образом законно продлевает свое пребывание в стране.

Согласно информации Baza, накануне задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тыс. рублей на билет, но затем передумал и сказал просто купить обратный билет в РФ. После этого мужчина не выходил на связь.

Ранее журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске.