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Звезда шансона похвасталась люстрами за 4 млн рублей

Певица Татьяна Тишинская купила люстры за 4 млн рублей

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ttishinskaya/YouTube

Певица Татьяна Тишинская, известная под псевдонимом Каролина, показала в шоу «Звезды сошлись» свою двухкомнатную квартиру.

Тишинская сообщила, что купила люстры для жилья площадью 50 квадратных метров за 4 миллиона рублей. Эксклюзивные светильники сделаны из хрусталя и золота. Артистка также украсила свой дом итальянскими обоями, картинами, метровой статуей-светильником, панно из натурального камня, а также антикварными вазонами, привезенными из разных стран.

На отдельной полке Тишинская хранит подарки от поклонников. Среди них картины из страз, куклы и светильник с портретом певицы.

Тишинская добавила, что у нее есть еще одна квартира, доставшаяся ей от бывшего мужа.

«Та квартира в стиле минимализма и в стиле хай-тека, мне там холодно. Вот я хожу как дурак, там какие-то чашки эти полуквадратные. А вот где я сейчас живу, там такие чашечки, люстры, светильники. При этом у меня очень красивый пол, такой мозаичный. Мне нужно, чтобы потолок был как небо. Я чокнутая немножко», — поделилась исполнительница.

Ранее бывший муж Лерчек ответил на слухи о выписке блогерши из квартиры.

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