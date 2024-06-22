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Семенович о романе с женатым мужчиной: «Скоро это разрешится»

Певица Семенович заявила, что ее избранник находится в бракоразводном процессе

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на новости о том, что встречается с женатым мужчиной.

«На момент нашего знакомства с Денисом — это было чуть больше года назад — его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили. Но так как его жена и ребенок живут в Германии, бракоразводный процесс занимает очень много времени», — пояснила исполнительница.

Семенович отметила, что сейчас ее избранник находится в бракоразводном процессе. Она понадеялась, что «скоро эта история разрешится». Знаменитость опубликовала ролик, в котором она едет в машине вместе с Денисом. Знаменитость впервые показала лицо мужчины, он поздоровался с фанатами артистки.

Семенович пояснила, что не любит рассказывать о личной жизни публично, поэтому не делилась подробностями романа со своим возлюбленным. Она решила рассказать, «коль такая история появилась».

21 июня женщина по имени Марина Ш. обвинила певицу Анну Семенович в романе со своим мужем. Она рассказала, что об отношениях супруга с артисткой узнала, когда певица опубликовала несколько фото со своим избранником, пусть знаменитость и скрыла лицо. По словам Марины, ее подозрения подтвердились, когда она опознала на одном из снимков часы мужа, а также его друга, который сидел напротив.

Ранее Арестович назвал слухами и хайпом Гордона информацию о романе с Собчак.

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