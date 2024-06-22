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Прилепин будет учить студентов МГУ «информационному противоборству»

Писатель Прилепин станет преподавателем по информационному противоборству в МГУ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Писатель и политический деятель Захар Прилепин станет преподавателем на факультете политологии МГУ. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Максим Ананьев.

Отмечается, что Прилепин подготовит в рамках курса специалистов «в области информационного противоборства». Во время обучения студенты научатся эффективно препятствовать «попыткам социально-политической дестабилизации и разрушения традиционного ценностно-смыслового пространства России».

В посте Ананьева сказано, что в современных условиях подготовка специалистов в сфере стратегической коммуникации и информационного противоборства приобретает особую значимость. Сама магистерская программа рассчитана на два года. По окончании обучения студенты получат квалификацию по направлению «конфликтология».

В беседе с mk.ru Прилепин объяснил свое решение о сотрудничестве с МГУ тем, что планирует создать лабораторию по различным исследованиям, в том числе институт «мягкой силы».

«В сложившейся ситуации все люди в России, переживающие за судьбу России, поднимают ряд сложных вопросов, которые требуют немедленного разрешения», — подчеркнул писатель.

Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову хотят предложить УДО взамен на участие в военной операции.

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