Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в военной операции

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП в пьяном виде, предложат условно-досрочное освобождение (УДО) взамен на участие в военной операции на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, «Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где отбывает наказание актер, в котором предложат ему такой вариант освобождения.

«Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем», — сказал Shot председатель движения Ильдар Резяпов.

По его словам, Ефремов отбыл уже более половины срока, неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Бывший адвокат актера Эльмар Пашаев, который, как пишет канал, находится в зоне военной операции, заявил, что Ефремова вряд ли возьмут на службу на передовую из-за его здоровья, но, возможно, в приграничной зоне ему найдут занятие.

В мае Пашаев рассказал о тяжелом восстановлении после ранения.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов снова подаст на УДО.