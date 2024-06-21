«Иванушки International» рассказали об их «фишке», которую использовала Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс использовала идею продюсера и основателя группы «Иванушки International» Игоря Матвиенко, которая заключалась в том, чтобы совершить тур по учебным заведениям для продвижения. Об этом российские музыканты рассказали «Пятому каналу».

Участники группы напомнили, что 25 лет назад они сделали выступление в московской школе. Его сняли на камеру и транслировали по одному из российских телеканалов. Певец Андрей Григорьев-Аполлонов уточнил, что это было один раз, однако «фишка выстрелила» и ее для своего продвижения использовала Бритни Спирс.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам, по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», — сказал еще один солист группы Кирилл Туриченко.

19 июня Кирилл Туриченко призвал не верить слухам о распаде группы «Иванушки International». По словам Туриченко, у членов коллектива даже в мыслях не было прекращать сотрудничество. Он напомнил, что в следующем году группе исполнится 30 лет с момента создания. Артисты готовят большой тур к юбилейной дате.

Ранее «Иванушки International» назвали самую стильную звезду.