Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» поможет развитию частных театров

На более чем 90 площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» выступят театральные коллективы столицы. Также на фестивале обсудят перспективы развития частных театров. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал художественный руководитель Московского продюсерского центра, руководитель структурного подразделения «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев.

Он отметил, что на летнем московском фестивале будут выступать, в том числе, частные театры.

«Мы с организаторами придумываем программу и обратились к нашим уважаемым резидентам с предложением поучаствовать в этом фестивале», — добавил Дмитрий Бикбаев.

Он отметил, что свое согласие на участие в фестивале уже дали коллективы «Вахтанговского практикума» и «Мастерской Брусникина».

По словам Бикбаева, в день открытия театрального направления состоится обсуждение перспективы развития частных театров.

«Для частных театров участие в фестивале очень значимо. И мы благодарим правительство Москвы за такую возможность и поддержку», — сказал Дмитрий Бикбаев.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал в столице 1 июня и продлится до 8 сентября. В городе будут работать 600 площадок, на которых пройдут свыше 250 тыс. мероприятий.