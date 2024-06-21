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Moscow Jazz Festival посетили более 300 тыс. человек

Концерты Moscow Jazz Festival посетили свыше 300 тыс. человек с 10 по 16 июня

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Пресс-служба Московского джазового фестиваля

В Москве с 10 по 16 июня прошел третий международный Moscow Jazz Festival, который посетили более 300 тыс. человек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Всего на фестивале состоялось 300 выступлений более тысячи артистов из 19 стран мира, среди которых Испания, Франция и Италия. В рамках Moscow Jazz Festival провели Всероссийский конкурс молодежных джаз-коллективов, по итогам которого выбрали 100 лучших ансамблей из городов по всей России.

Мероприятие проходило на протяжении семи дней на 11 площадках Москвы, а основная программа — в парках «Зарядье», «Музеон» и «Сокольники» и других местах — была бесплатной и свободной для посещения. При этом основной открытой площадкой фестиваля стал Сад «Эрмитаж». Там выступали Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz и другие.

Завершающим событием на фестивале стала премьера спектакля «Петя и волк», который создавали Константин Хабенский, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. В нем впервые в России облачили легендарное произведение С.С. Прокофьева в джазовые аранжировки Кристины Крит.

Ранее стало известно о второй экранизации «Войны и мира» в России.

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