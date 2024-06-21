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Куценко сыграет в фильме о Земле, у которой аллергия на человека

Премьера комедии «Говорит Земля!» с Гошей Куценко состоится 3 октября

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Пресс-служба СТС

Сатирическая комедия «Говорит Земля!» выйдет в российский прокат 3 октября с Гошей Куценко, Ириной Горбачевой и Антоном Филипенко в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

По сюжету Земля находится на крайней стадии аллергии на жизнедеятельность человека: еще немного и человечество постигнет участь динозавров. Исправить ситуацию берется простой шахтер Стас (Филипенко), который начинает слышать голос Земли. Герою нужно убедить человечество, что планета кричит о помощи.

«Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни», — заявила сыгравшая эко-активистку Ирина Горбачева.

Она пошутила, что только в этом фильме можно увидеть, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове.

Режиссером фильма выступил Евгений Корчагин, известный по проектам «Честный развод. Бенефис» и «Просто Михалыч». В каст также вошли Степан Девонин, Елена Подкаминская, Александр Пашутин, Кирилл Каганович и другие.

Ранее сообщалось, что режиссером многосерийного фильма «Война и мир» станет Сергей Урсуляк.

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