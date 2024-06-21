Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слава опровергла, что выпивает на отдыхе: «По полбутылки пивка»

Певица Слава заявила, что выпивает всего лишь бутылку пива в день из-за диеты

close
100%
nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава обрадовалась, что «уже какой день» выпивает по полбутылки пива. Видео с артисткой публикует Telegram-канал «Звездач».

«Иногда по одной… Пачка креветок на двоих — мы худеем. Мы молодцы!» — уточнила знаменитость.

Об этом артистка рассказала на фоне обвинений в ее адрес, что она «бухает» на отдыхе. Таким образом, считает Слава, она опровергла слова хейтеров.

Сейчас знаменитость находится в отпуске в Сочи со своей сестрой Еленой Сланевской. Недавно женщины публиковали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, на которых появились с бутылками пива во время ужина.

В ноябре 2023 года певица заявляла, что ей не подходит трезвость. Слава признавалась, что передумала бросать пить и сказала фразу:«Ну ее, эту трезвость. Это не ко мне вообще.» Она отметила, что похудела на пять кг, потому что снова начала употреблять алкоголь.

В конце сентября блогерша Айза осудила певицу Славу за то, что та романтизирует употребление алкоголя. Бывшая жена рэпера Гуфа заявила, что своей критикой пытается защитить зависимых людей, стремящихся отказаться от алкоголя.

Ранее Ургант вспомнил о самом позорном моменте в театральном институте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами