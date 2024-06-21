Слава опровергла, что выпивает на отдыхе: «По полбутылки пивка»

Певица Слава обрадовалась, что «уже какой день» выпивает по полбутылки пива. Видео с артисткой публикует Telegram-канал «Звездач».

«Иногда по одной… Пачка креветок на двоих — мы худеем. Мы молодцы!» — уточнила знаменитость.

Об этом артистка рассказала на фоне обвинений в ее адрес, что она «бухает» на отдыхе. Таким образом, считает Слава, она опровергла слова хейтеров.

Сейчас знаменитость находится в отпуске в Сочи со своей сестрой Еленой Сланевской. Недавно женщины публиковали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, на которых появились с бутылками пива во время ужина.

В ноябре 2023 года певица заявляла, что ей не подходит трезвость. Слава признавалась, что передумала бросать пить и сказала фразу:«Ну ее, эту трезвость. Это не ко мне вообще.» Она отметила, что похудела на пять кг, потому что снова начала употреблять алкоголь.

В конце сентября блогерша Айза осудила певицу Славу за то, что та романтизирует употребление алкоголя. Бывшая жена рэпера Гуфа заявила, что своей критикой пытается защитить зависимых людей, стремящихся отказаться от алкоголя.

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