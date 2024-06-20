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Крайнова вспомнила, как бывший муж Валерии довел ее до истерики

Певица Анастасия Крайнова назвала дьяволом во плоти бывшего мужа Валерии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова вспомнила, как работала с бывшим супругом Валерии, продюсером Валерием Шульгиным. Своей историей звезда поделилась в шоу «Злые языки», опубликованном на Rutube.

«Это реально дьявол во плоти! Я задыхалась, я ревела. <...> А мне было 19 лет», — заявила Крайнова.

Певица заявила, что Шульгин получал удовольствие, когда доводил ее до истерики — он начинал смеяться. Артистка также рассказала, что Шульгин намекал ей на интимную близость во время совместной работы на «Фабрике звезд-3». Исполнительница раскрыла, что продюсер встречался с другой «фабриканткой» Юлией Михальчик. Участники проекта рассекретили роман, когда поехали в дом перед финалом.

«Мы все были в этой спальне, поворачиваем головы — стоит Михальчик и Шульгин и жестко сосутся!» — вспомнила певица.

В марте 2022 года дочь Валерии Шена Шульгина стала героиней YouTube-шоу «Алена, блин!». Она рассказала о том, как семья периодически подвергалась домашнему насилию от отца. Наследница неоднократно видела, как Шульгин избивал Валерию, а также вымещал свою злость на детях.

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