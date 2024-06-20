Группа Metallica анонсировала концерт на русском языке

Группа Metallica анонсировала свой предстоящий концерт на русском языке, после чего рокеров раскритиковали фанаты. Об этом сообщает Life.

«Жалкие», «Не ожидал такого от вас, ребята», «По-русски? Издеваетесь?» — написали в интернет-пользователи.

Коллектив на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил два поста, в которых сообщил о концерте в игре Fortnite — на русском и английском языках. В афише сказано: «Metallica: Рев. Драйв. Рок».

Группа даст виртуальный концерт в Fortnite 22 июня. Мероприятие приурочено к новому сезону, посвященному группе, который стартует с выходом патча 30.10. Игроки смогут посмотреть шоу рокеров шесть раз на протяжении двух дней.

Рокеры не первые знаменитости, которые выступают на цифровой сцене Fortnite. 2 декабря в честь завершения четвертой главы состоялся концерт рэпера Эминема. Тогда цифровой аватар музыканта исполнил композиции «Lose Yourself» и «Godzilla». Всего за мероприятием, которое длилось всего три минуты, наблюдали более 11,6 млн игроков.

До этого в Fortnite выступали Ариана Гранде, Marshmello и Трэвис Скотт.

Ранее рэпера Трэвиса Скотта заключили под стражу.