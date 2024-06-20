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Группа Metallica анонсировала концерт на русском языке

Поклонники Metallica возмутились анонсом концерта группы на русском языке

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Metallica/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Группа Metallica анонсировала свой предстоящий концерт на русском языке, после чего рокеров раскритиковали фанаты. Об этом сообщает Life.

«Жалкие», «Не ожидал такого от вас, ребята», «По-русски? Издеваетесь?» — написали в интернет-пользователи.

Коллектив на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил два поста, в которых сообщил о концерте в игре Fortnite — на русском и английском языках. В афише сказано: «Metallica: Рев. Драйв. Рок».

Группа даст виртуальный концерт в Fortnite 22 июня. Мероприятие приурочено к новому сезону, посвященному группе, который стартует с выходом патча 30.10. Игроки смогут посмотреть шоу рокеров шесть раз на протяжении двух дней.

Рокеры не первые знаменитости, которые выступают на цифровой сцене Fortnite. 2 декабря в честь завершения четвертой главы состоялся концерт рэпера Эминема. Тогда цифровой аватар музыканта исполнил композиции «Lose Yourself» и «Godzilla». Всего за мероприятием, которое длилось всего три минуты, наблюдали более 11,6 млн игроков.

До этого в Fortnite выступали Ариана Гранде, Marshmello и Трэвис Скотт.

Ранее рэпера Трэвиса Скотта заключили под стражу.

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