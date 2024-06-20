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Создатель «Тихого Дона» экранизирует «Войну и мир» в России

Режиссером многосерийного фильма «Война и мир» станет Сергей Урсуляк

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Киностудия «Мосфильм»

Режиссер Сергей Урсуляк, известный по работам «Тихий Дон» и «Праведник», снимет многосерийный фильм по роману-эпопее «Война и мир» Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что над экранизацией будет работать телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start. Производством занимается кинокомпания «Москино». Создатели уже приступают к работе над предстоящей картиной.

О том, кто сыграет в новой экранизации «Войны и мира», не сообщается. Также неизвестно о других деталях проекта.

До этого Урсуляк уже работал с эпопеями: он снял сериал «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана. Шоу вышло в России 14 октября 2012 года. В нем рассказывается о талантливом физике-ядерщике еврейского происхождения Викторе Штруме, который работает над созданием атомной бомбы.

За экранизацию романа Льва Толстого брались как отечественные, так и зарубежные кинематографисты. Последним подобным проектом на сегодняшний момент является одноименный мини-сериал с Полом Дано, Лили Джеймс и Джеймсом Нортоном в главных ролях. Его премьера состоялась в 2016 году. Наиболее известная российская экранизация — четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который удостоился премии «Оскар» в 1969 году.

Ранее стало известно о перезапуске «6 кадров».

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